Autoridades y empresarios dan seguimiento al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 22:28:13
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- Autoridades federales y estatales en coordinación con el sector empresarial, se reunieron para dar seguimiento al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, el cual es un esfuerzo integral que busca garantizar el acceso equitativo al agua como un derecho humano fundamental, así como optimizar su uso y fomentar una gestión sostenible del recurso.

El secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres, consideró que este ejercicio es de suma importancia, ya que se envía el mensaje de que el Gobierno Federal, Estatal, sociedad civil y empresarios trabajan unidos en equipo, con compromiso y en coordinación en favor de Querétaro mediante esta iniciativa promovida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales y Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Paola Félix Díaz, así como por el delegado en la entidad, Gregorio Cruz Martínez.

