Autodefensas se organizan nuevamente: Cemeí Verdía

Morelia, Michoacán, a 17 de julio del 2024.- El movimiento de autodefensa ha comenzado a reorganizarse, afirmó Cemeí Verdía, líder de los grupos de autodefensas en la costa michoacana, quien enfatizó también que a lo largo del país hay personas que buscarán tomar las armas en caso de que no haya resultados en contra de la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, Cemeí Verdía afirmó que se ha reunido con diversos líderes sociales en Michoacán para conocer diferentes posturas al respecto; no dio una fecha respecto a cuándo saldrán a las calles para buscar la seguridad, pues comentó que actualmente se vive el proceso de organización.

"Yo me ando moviendo por muchas partes, no nomás en el estado, en el país, nos estamos reorganizando, eso no lo descartamos, quisimos darle el voto de confianza a la autoridad y ya en su momento Dios dirá, no está descartado nada", expresó.

Puntualizó que aún tiene confianza en las autoridades federales, pues aseguró que están mal informados en cuanto a la situación que se vive en la entidad; aseguró que Michoacán cuenta con un gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, que no tiene la capacidad de gobernar.

En cuanto al atentado en el que su hija perdió la vida hace algunas semanas, Cemeí Verdía dijo que se trató de un ataque dirigido hacia él, sin embargo, por situaciones desafortunadas ella iba en otro vehículo; apuntó que por la inseguridad prefería que ella no viajará en el mismo vehículo que él, pues continúan los secuestros en contra de jóvenes por parte del crimen organizado.

"El ataque iba dirigido directamente hacia mi persona, la camioneta en la que viajaba mi hija es la que yo siempre portaba, era una Tacoma bien polarizada, por cierto, por mi seguridad, mi hija siempre se movía en un vehículo diferente, nomás que ese día lo mandé al servicio por la lluvia, y sinceramente no me gustaba que mi hija anduviera en las rutas por las cuestiones de inseguridad que se viven en el país", declaró.

Agregó que seguirá luchando, a pesar de que haya gobiernos que estén coludidos con los grupos delincuenciales, pues busca colaborar para que México vuelva a ser un país seguro.