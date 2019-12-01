Aún no son los tiempos para el 2027: Armando Rivera

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:49:43

Querétaro, Querétaro, a 22 de septiembre de 2025.- El expresidente municipal de Querétaro, Armando Alejandro Rivera Castillejos, mencionó que aún no son los tiempos para pensar en tiempos electorales, aunque sí para trabajar en la estructura política, para reforzar al partido Movimiento Ciudadano (MC).

Armando Rivera dejó el Partido Acción Nacional y se unió al MC el pasado 26 de julio, y es una de las cartas fuertes para encabezar algunas de las boletas por el movimiento naranja.

“No son los tiempos para postularse de nada, hoy son tiempos de trabajar, yo en Movimiento Ciudadano tengo una nueva responsabilidad como secretario de Vinculación Empresarial y es en lo que estoy trabajando”, dijo.

Mencionó que

“Siempre he dicho que es la posición más importante que he tenido en la vida pública, es un honor servir a Querétaro

De igualmente, afirmó que la ciudadanía es quien debe opinar sobre los cuatro años de la administración del gobernador Mauricio Kuri González, aunque recalcó que uno de los grandes errores del Ejecutivo estatal sigue siendo la reingeniería de Paseo 5 de Febrero.

“La evaluación la hacen los queretanos, creo que ha habido grandes errores y muy pocos aciertos, pero vamos a esperar su informe haber que nos informa (…); 5 de Febrero se me hace un error porque el tráfico sigue igual en la ciudad, pero esperemos que nos informan para hacer un análisis”.

Expresó que el fortalecimiento con la ciudadanía le corresponde directamente a los dirigentes estatales y municipales, quienes deberán trabajar en miras al 2027.