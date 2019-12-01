Atienden autoridades queretanas derrumbes en carretera federal 120

Querétaro, Querétaro, a 9 de octubre 2025.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González informó que autoridades estales se movilizaron a la Sierra Gorda, para atender diversos derrumbes en la carretera federal 120 San Juan del Río-Xilitla, así como en otros de índole estatal y municipales.

“En las últimas horas se registraron fuertes precipitaciones en la sierra queretana, instruí al secretario de Gobierno, Eric Gudiño, a que encabece un equipo de atención inmediata directamente en las zonas afectadas, ya están en camino y ya tenemos brigadas trabajando en sitio”, dijo.

Expresó que la atención y seguridad a las familias queretanas es una prioridad, por lo que no importa si la efectuación se dio en una vía federal, estatal o municipal, se trabaja de forma inmediata para ayudar en los trabajos necesarios para liberar los caminos.

“Independientemente de si las vías de acceso son federales o estatales, he girado instrucciones para que sea el Gobierno del Estado quien restituya la circulación lo antes posible, lo fundamental es la seguridad y atención a las familias queretanas; pido a la población mantenerse atenta a la información oficial que estará transmitiendo el secretario Gudiño y las actualizaciones que dará Protección Civil”.

Ante esta situación, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó, a través de un video en redes sociales oficiales, que hay varios deslaves en la carretera federal 120 debido a las intensas lluvias en la zona serrana, hay varias comunidades incomunicadas en Landa de Matamoros y Pinal de Amoles.

“Se han presentado muchas precipitaciones en los últimos días la zona serrana, dejando varios deslaves en la carretera 120 y varias comunidades de Pinal de Amoles y Landa de Matamoros se encuentran incomunicadas, vamos todo el equipo”, dijo.

Enfatizó que se mantiene comunicación constante con los presidente municipales de la región, para coordinar acciones.

Por su parte, el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres mencionó se trabaja en distintos puntos de la Sierra Gorda, debido a deslaves que obstruyeron por completo la vialidad, logrando ya la liberación total de uno.

“Vamos a checar un derrumbe en la carretera federal 120 en el kilómetro 160 en el municipio de Pinal de Amoles que obstruyó medio carril que ya fue liberado, vamos a checar otro derrumbe en la carretera Ahuacatlán-Santa Águeda en el kilómetro 12+400 que obstruye casi en su totalidad la carretera; también vamos a checar un derrumbe en la carretera El Llano-San Pedro Escanela que obstruye en su totalidad la vía de comunicación (…), también está cerrado temporalmente el centro ecoturistico Puente de Dios por la creciente de agua”.