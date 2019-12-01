Atiende Torres Piña planteamientos en materia de seguridad del sector empresarial de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Michoacán, con el objetivo de escuchar de manera directa los planteamientos e inquietudes del sector en materia de seguridad.

Sobre el particular se informó que durante el encuentro, el Fiscal General reiteró el compromiso de la institución por mantener una constante apertura al diálogo con el sector empresarial de la entidad, reconociendo su papel fundamental en el desarrollo económico de Michoacán, por lo que agradeció la disposición y colaboración de las y los empresarios para enfrentar, de manera conjunta, los retos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Los y los representantes de la CMIC, encabezados por el presidente de la delegación Michoacán, Alejandro Vargas Acosta, expusieron diversas preocupaciones relacionadas con extorsión, daños patrimoniales y fraudes, las cuales fueron escuchadas con atención por el titular de la Fiscalía. En este sentido, la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, Abril Ruiz Ávalos, se comprometió a dar seguimiento puntual a cada uno de los casos planteados, en coordinación con las áreas correspondientes, instando a las y los presentes a denunciar de manera oportuna e incrementar la confianza en la institución, a fin de implementar los actos de investigación pertinentes que permitan resarcir el daño y llevar ante los tribunales a las personas que resulten responsables de estos delitos.

Por su parte, la Fiscal Regional de Morelia, Marisol Moreno Álvarez, destacó los avances que la institución ha implementado en materia tecnológica, particularmente con la digitalización de procesos y la denuncia en línea, herramientas que, señaló, permitirán agilizar la atención a la ciudadanía y mejorar la eficiencia en los procesos de investigación y procuración de justicia.

Como resultado de esta reunión, se establecieron líneas de comunicación directas entre la Fiscalía General y la CMIC Michoacán, además de acordar la implementación de capacitaciones para la prevención del delito de extorsión, dirigidas a los integrantes del gremio, entre otras resoluciones en favor del sector económico michoacano.