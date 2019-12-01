Atiende Gobierno de Quiroga solicitud de vecinos de Tzirandangatzio con acciones de limpieza, bacheo e iluminación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 19:43:58

Quiroga, Michoacán, a 9 de octubre 2025.- Como parte del compromiso de mantener un municipio limpio, funcional y con espacios dignos para todas las familias, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, encabezó junto al equipo de Parques y Jardines, una jornada integral de limpieza y embellecimiento en la comunidad de Tzirandangatzio, dando respuesta a la solicitud de las y los vecinos.

Durante los trabajos, el personal del Ayuntamiento realizó labores de limpieza en todo el camino que conduce hasta la capilla, además de acciones de bacheo y rehabilitación del sistema de iluminación, con el propósito de brindar mayor seguridad y una mejor imagen a esta importante zona del municipio.

Al respecto, la edil reafirmó su compromiso de seguir trabajando codo a codo con la ciudadanía, priorizando las necesidades de cada comunidad.

“Sigo comprometida con las y los vecinos de Quiroga. Escuchar, atender y dar resultados es la base de un gobierno cercano a la gente. Estas acciones reflejan nuestro interés por mejorar la calidad de vida de las familias y mantener nuestros espacios en buenas condiciones”, expresó.

Por su parte, el encargado del orden de Tzirandangatzio, Román Jaime, agradeció a la presidenta y a su equipo por atender con prontitud la petición de las familias.

“Estamos muy contentos con el apoyo del Ayuntamiento. El camino luce limpio, con mejor iluminación, y eso nos da más seguridad y orgullo de nuestra comunidad”, señaló.

El Gobierno de Quiroga continúa con su programa permanente de mantenimiento y rescate de espacios públicos, reafirmando su compromiso con un entorno más limpio, seguro y digno para todas y todos.