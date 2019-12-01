Atestiguan queretanos desfile cívico militar por el aniversario de la Independencia de México  

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de septiemnbre de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González encabezó el desfile cívico militar por CCXV Aniversario de la Lucha por la Independencia de México, el cual se llevó a cabo en avenida Ignacio Zaragoza desde avenida Tecnológico hasta Luis Pasteur, en el centro de la capital queretana.

En el desfile participaron agrupamientos militares integrados por personal y vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, PoEs, Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro y Protección Civil Municipal de Querétaro, quienes desplegaron equipo táctico, así como unidades empleadas para apoyar a la población afectada por contingencias.



Además, desfilaron miembros de la Cruz Roja Querétaro, el Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Querétaro, así como ABC Emergencias, quienes acompañaron su recorrido con ambulancias y camiones empleados en dar respuesta a contingencias.

Al término, autoridades de la XVII Zona Militar reportaron que desfilaron siete banderas de guerra, una bandera monumental, 20 banderas de planteles escolares y dependencias gubernamentales, además de que se registró la participación de 536 integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional; 628 alumnos y maestros de planteles escolares; 665 elementos de las diferentes dependencias de Gobierno del Estado de Querétaro y el gobierno municipal capitalino.



A su vez, la columna se reforzó con 35 vehículos blindados, cinco máquinas de ingenieros militares, 42 vehículos militares administrativos, 79 patrullas, 28 carros de bomberos, 27 ambulancias, 35 motocicletas, cuatro unidades tipo RZR, 20 bicicletas y 45 charros.