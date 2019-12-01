Atención permanente del Gobierno de Michoacán a víctimas del 15-S: Segob

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 15:23:40

Morelia, Michoacán, a 22 de agosto de 2025.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Gobierno refrendó su compromiso de atención permanente y acompañamiento a las víctimas del atentado ocurrido el 15 de septiembre de 2008.

En reunión encabezada por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, se reiteró la disposición institucional para dar seguimiento puntual a sus solicitudes y garantizar certeza en temas prioritarios, así como en la mejora continua de los apoyos que se brindan.

Asimismo, Zepeda Villaseñor subrayó que la instrucción del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla es mantener una relación cercana y abierta con las víctimas, para avanzar de manera conjunta en la atención a sus necesidades. “Es un tema prioritario darles acompañamiento y estar atentos a las gestiones que se requieran”, destacó.

En el encuentro participaron también Josué Mejía Pineda, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Rubén Pedraza Barrera, subsecretario de Derechos Humanos y Población; Víctor Manuel Serrato Lozano, comisionado Estatal de Atención a Víctimas; y Antonio Martínez Martínez, coordinador de Atención Ciudadana.