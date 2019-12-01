Asociación de Citricultores de Apatzingán convoca a reunión para definir postura ante paro nacional; se dicen listos para defender costo

Asociación de Citricultores de Apatzingán convoca a reunión para definir postura ante paro nacional; se dicen listos para defender costo
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 16:23:45
Apatzingán, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- La Asociación de Citricultores de Apatzingán determinará este jueves si se une a las acciones del paro nacional del 14 de octubre en defensa del campo, confirmó Bernardo Bravo, representante limonero.

A través de sus redes sociales lanzó la convocatoria de reunión a los limoneros de la región. En una transmisión en vivo, dijo que están listos para defender el precio del cítrico.

"Nosotros nos vamos a enfrentar a lo que venga, amigos y amigas, en defensa del precio para los productores, del precio para los jornaleros y para toda la gente que está en el corte de limón", comentó Bernardo Bravo.

También pidió organización de la oferta y la demanda, y ordenar los cortes en función de la necesidad del mercado.

"Si nosotros nada más ofertamos menos días de nuestro corte, podemos equilibrar esto, sacar nuestros costos de recuperación para poder tener y darle trabajo a la gente, sacar nuestros costos de recuperación para poder mantener a los cortadores y después nosotros ver si podemos más adelante en otra floración recuperar parte de lo que se perdió", apuntó el representante de ACVA.

Destacó que este miércoles cerraron con un día con precios bajos. "Estamos vendiendo aquí a 4 pesos y los frutos en mercados en abastos están vendiendo alrededor de 10 pesos; he escogido también un precio realmente muy accesible, que, porque hay una sobreoferta. ¿Tiendas de autoservicio? Pues no, ahí se manejan bajo otros esquemas. Ojalá que nos ayudaran también las tiendas de autoservicio", destacó el representante de la Asociación de Citricultores de Apatzingán.

