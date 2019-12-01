Asiste Yankel Benítez a reunión por consulta de autogobierno

Asiste Yankel Benítez a reunión por consulta de autogobierno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 11:57:29
Morelia, Michoacán; 21 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de atender y caminar de la mano en el desarrollo de las tenencias, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, participó en la reunión de organización para la Consulta de Autogobierno en San Miguel del Monte, llevada a cabo por autoridades del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). 

Cabe destacar que la encomienda marcada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es dar seguimiento e informar a los habitantes de las tenencias respecto a sus planteamientos, de ahí que el encargado de la política interna del municipio ha dado puntual atención a este tema.

El secretario precisó que la información, el consenso y el diálogo son cruciales en la toma de decisiones para esta importante comunidad de Morelia.

Yankel Benítez refrendó que los habitantes de San Miguel del Monte pueden contar con todo el acompañamiento del área a su cargo, en lo respectivo a este proceso de decisión para la tenencia.

Noventa Grados
