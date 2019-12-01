Aseguran 975 dosis de estupefacientes en Morelia, Michoacán

Aseguran 975 dosis de estupefacientes en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 20:54:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre del 2025. - Como resultado de una acción conjunta en la que participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Defensa y de la Guardia Nacional, en la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez, de la ciudad de Morelia, donde se aseguraron 975 dosis de sustancia con características de metanfetamina. 

Sobre el particular se informó que derivado de una denuncia que advertía la posible comisión de conductas ilícitas en un inmueble de la calle Tulipanes, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto solicitó una orden de cateo, la cual fue otorgada por el Juez de Control.

Al domicilio se trasladó personal de la Unidad de Investigación y al Narcomenudeo, con apoyo de la Unidad Canina (K9), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, que localizó cinco bolsas de plástico que contenían sustancia cristalina con las características de la metanfetamina, equivalente a 975 dosis; así como una báscula gramera. 

El inmueble y la sustancia fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público que habrá de continuar con las investigaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Emboscan a militares en Apatzingán, Michoacán: Helicóptero artillado responde con fuego; un soldado muerto y dos más heridos
Refuerzan acciones operativas en región Lacustre de Michoacán
Hombre pierde la vida tras ataque armado en la colonia Ejidal de Celaya
Tiroteo en iglesia de EE.UU. deja dos personas sin vida y ocho heridas
Más información de la categoria
Emboscan a militares en Apatzingán, Michoacán: Helicóptero artillado responde con fuego; un soldado muerto y dos más heridos
Super Bowl LX tendrá a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo
IEM realiza consulta en San Miguel del Monte para definir el método de votación de la consulta por el autogobierno
Por ola de violencia suspenden clases en Coahuayana, Michoacán, este lunes
Comentarios