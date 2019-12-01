Aseguran tres vehículos con alteraciones en sus medios de identificación en Zitácuaro, Michoacán 

Zitácuaro, Michoacán, a 22 de agosto de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, en un taller mecánico del municipio de Zitácuaro; fueron asegurados tres vehículos con alteraciones en sus medios de identificación.

Sobre el particular se informó que fue en atención a una denuncia ciudadana que señalaba que en un taller situado en la carretera Toluca-Morelia, a la altura de la localidad de Curungueo, se cometían actos ilícitos, la Unidad contra el Robo de Vehículos solicitó y obtuvo una orden de cateo, emitida por el Juez de Control.

Al lugar se trasladaron Policías de Investigación de esta Fiscalía Especializada, quienes localizaron un automóvil de la marca BMW, color blanco, el cual cuenta con reporte de robo; así como dos camiones tipo torton, marca Dina, colores rojo y blanco, respectivamente, ambos con alteraciones en sus medios de identificación.

El inmueble y los vehículos fueron asegurados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público que habrá de continuar con las investigaciones.