Asegura Pablo Varona más y mejores servicios que propicien ahorro y energía en Huetamo

Huetamo, Michoacán, a 2 de septiembre 2024. – “Me comprometo, a nombre de todos mis compañeros de esta administración y de todos los servidores públicos del municipio, a dar más y mejores servicios, promoviendo mejores prácticas que propicien el ahorro y la eficiencia.

“Me comprometo a decirles siempre la verdad por más difícil y dolorosa que se vea y les doy mi palabra que daré todo mi esfuerzo y el tiempo necesario para cumplir con mi responsabilidad”.

Así lo manifestó Pablo Varona Estrada el pasado domingo, tras tomar protesta como presidente municipal de Huetamo, marcando un hecho histórico al asumir un segundo trienio consecutivo en el cargo.

Durante la Sesión Solemne de Cabildo para la instalación del Ayuntamiento 2024-2027, que contó con la asistencia de la directora general de Sí Financia, Areli Gallegos Ibarra, en representación del Gobernador del Estado, así como de seis ex presidentes municipales, se reconoció que Hoy Huetamo es Grande.

“Con un nuevo Cabildo que está presente, me siento muy tranquilo y muy confiado porque cuento con un gran equipo y puedo adelantar que, a pesar de que no es fácil, no vamos a improvisar; tenemos muy claro cuál es el rumbo que los ciudadanos nos han pedido que tomemos”, enfatizó.

Es así que, con la asistencia de representantes de los sectores políticos, sociales y productivos del municipio y la región, dijo que este evento consume la voluntad popular del pasado proceso electoral, donde los votantes volcaron su confianza hacia su persona y equipo.

Por lo que, agradeció la oportunidad por seguir en estos próximos tres años: “no duden queridos huetamenses que, desde este momento, me pongo a su disposición y nos ponemos a sus órdenes en el ayuntamiento, en la calle y en cada momento para intentar dar respuestas a todas las peticiones.”

“Tenemos muchos desafíos y retos por enfrentar, pero estamos muy conscientes que no se trata de nada fácil, pero, de la misma manera, les digo que cuento que con hombres y mujeres muy profesionales y eso me llena de alegría, porque seremos un gran equipo para entregarle los mejores resultados a nuestro querido Huetamo,” finalizó.