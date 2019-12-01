Asegura diputada de Morena que nave espacial llevará café veracruzano a Marte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 08:47:08

Xalapa, Veracruz, a 22 de septiembre de 2025.- La diputada local por Morena, Victoria Gutiérrez Pérez, indicó que científicos del estado de Veracruz, construyeron una nave con la que viajarán a Marte y llevarán muy pronto café al espacio.

Fue durante la segunda sesión ordinaria que Gutiérrez Pérez realizó las declaraciones en la discusión de los anteproyectos para apoyar la caficultura y a sus productores.

Por ello, aseguró que entre los planes para hacer la difusión del grano, está el usar una nave espacial para llevar el café más allá de la atmósfera terrestre.

“¿No saben que también en el espacio se toma café?... En Veracruz grandes científicos tienen un proyecto, han hecho una nave espacial para Marte, y también yo les pedí apoyo para demostrar que en la ciencia y en el espacio, también tiene que estar el aroma de nuestro café”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdoba, expresó su preocupación por las “ocurrencias” de la Comisión especial para la atención, seguimiento y desarrollo de la cafeticultura en Veracruz que encabeza Morena, debido a que no tienen seriedad y no ayudan a resolver los problemas del sector cafetalero.

“Duele y preocupa que en lugar de atender las verdaderas necesidades del sector, desde la comisión de cafeticultura se presenten ideas que poco o en nada ayudan a resolver los problemas de fondo”, expresó Córdoba.