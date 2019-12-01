Asaltan a cuentahabiente en Morelia, Michoacán, le quitan 100mp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 15:28:48

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2025. - Un botín de 100 mil pesos en efectivo fue el que obtuvo un delincuente, el cual asaltó a un cuentahabiente que salía de la sucursal de Banorte ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó, con base en las declaraciones de la víctima, que este lunes acudió a la referida sucursal en la colonia Cuauhtémoc.

Tras retirar 100 mil pesos, salió del banco y afuera fue interceptado por un sujeto, el cual, pistola en mano, le exigió entregar el dinero.

Ante la posibilidad de ver afectada su integridad física, el hombre entregó el dinero y, una vez con este en su poder, el facineroso se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Es de mencionar que, pese a que se implementó un operativo policiaco, no se reportó detención alguna.