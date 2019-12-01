Arropada por la sociedad civil, Brissa Arroyo rinde su Primer Informe Legislativo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 16:34:37

Morelia, Michoacán, a 20 de Septiembre de 2025.- Arropada por representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y líderes sociales, la Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, realizó su Primer Informe Legislativo, un acto de rendición de cuentas y transparencia que permite el fortalecimiento de nuestra democracia.

Brissa Arroyo, - coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura-, renovó el compromiso de seguir legislando en serio, escuchando a todas las voces para avanzar juntos y que nadie se quede atrás.

Construir puentes entre la sociedad y las instituciones, para que cada acción legislativa responda a la vida diaria de las familias, y conduzca al Michoacán del futuro que anhelamos.

“Y honrando los principios de izquierda en los que me formado, hoy reitero la voluntad de promover la justicia, igualdad y bienestar, porque cada ley debe acercarnos a un Michoacán más humano, igualitario y de solidaridad”.

La Congresista local refrendó la convicción de actuar con transparencia y responsabilidad, porque la confianza de la gente es nuestro mayor patrimonio.

“Hoy les digo, amigas y amigos, que en el Poder Legislativo no solo creamos leyes; estamos creando esperanza, dignidad y oportunidades. Cada decisión que tomamos repercute en vidas, sueños y futuros”, enfatizó.

Por eso, - afirmó-, “seguiré trabajando con la convicción de que la política más poderosa es la que escucha, comprende y transforma, porque soy una aliada de la sociedad, una aliada del pueblo”.

Con Buenas Acciones, seguiremos trabajando, hombro a hombro con la gente, de la mano de la ciudadanía, con la certeza de que un Michoacán más justo, inclusivo y solidario es posible y para que ¡nadie se quede atrás!

El presente Informe de Actividades Legislativas tiene como propósito dar a conocer el trabajo realizado durante este primer año de gestión en el que se le ha cumplido a la ciudadanía en temas de economía, medio ambiente, educación, seguridad, de salud, protección a las infancias, juventudes y, particularmente, a la defensa de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

En el trabajo parlamentario recalcó los avances legislativos en materia de igualdad de género, autonomía reproductiva, de los derechos de los pueblos originarios, igualdad sustantiva,lengua de señas, combate al nepotismo, revocación de mandato, entre otras materias.



Es importante destacar que, en este marco del Primer Informe Legislativo, como parte de su nombramiento como Jefa de Bastón de Mando, la Diputada Brissa Arroyo recibió a la gobernadora tradicional indígena Adela Alejandre Flores y otros integrantes de la Gubernatura Nacional Indígena Altiplano Pueblos Originarios Pluriétnicos, quienes realizaron una ceremonia de sabiduría ancestral como símbolo de servicio al pueblo.

En representación del Gobernador del Estado, asistió Andrea Janet Serna Hernández, titular de la Secretaría del Bienestar, integrantes del Poder Judicial, representantes de diferentes colonias de Morelia, de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, sectores empresariales, así como liderazgos, lideresas e integrantes del Comité Directivo del PRD.

Entre otras, Casa de la Mujer indígena “Mazot”, Mariposas Insurgentes, Special Olympics, Todehumi, Agape Conexión, Red Nacional de Ciegos, Colegio de Psicólogos, Asociación Generalísimo Morelos, Colegio de Abogadas de Michoacán, Fundación de la Cabeza al cielo, grupos de activistas y de la diversidad sexual.