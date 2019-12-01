Arrancó caravana Jalo x las Mujeres; llevó productos menstruales a Apatzingán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 14:13:19
Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas arrancó con la caravana Jalo x las Mujeres, donde se repartirán los 2.3 millones de productos de gestión menstrual recolectados como parte del festival Jalo x las Mujeres.

Este 20 de agosto se realizó la entrega de productos de gestión menstrual a 270 niñas y adolescentes de Apatzingán, donde además de recibir insumos, las beneficiarias participaron en una capacitación sobre menstruación digna y derechos sexuales y reproductivos, con el propósito de garantizar no solo un apoyo material, sino también acceso a información para transformar realidades y erradicar la pobreza menstrual.

La caravana continuará en Parácuaro, el 21 de agosto en Aquila y el 4 de septiembre en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), y llegará también a refugios para mujeres víctimas de violencia, comunidades de autogobierno, centros penitenciarios y municipios sin Centros LIBRE.

“Llevar estos productos a las comunidades significa garantizar derechos y construir igualdad. Queremos un Michoacán donde ninguna niña o mujer viva la menstruación desde la carencia o la exclusión”, afirmó Alejandra Anguiano González, titular de Seimujer.

Con la caravana, la Seimujer refrenda su compromiso de construir un Michoacán más justo, incluyente e igualitario, donde la menstruación digna sea un derecho garantizado para todas.

Noventa Grados
