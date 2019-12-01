Arranca Titular de ST operaciones de nuevas oficinas en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 07:45:05
Querétaro, Querétaro, 19 de septiembre del 2025.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, llevó a cabo una visita a las nuevas instalaciones del Centro de Empleabilidad en San Juan del Río, ubicadas en la calle Cuauhtémoc número 8, colonia Centro, donde encabezó el arranque oficial de este espacio, en el que se brindan los servicios del Programa Estatal de Empleo, tales como vinculación laboral, seguro de desempleo, acciones para el autoempleo, capacitación, entre otros.

Destacar que en este mismo espacio operan la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y la Junta Especial No. 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje, lo que permite concentrar en un solo punto servicios de asesoría jurídica, defensa de los derechos laborales y resolución de conflictos, con el propósito de fortalecer el entorno laboral de la región bajo condiciones justas, seguras y dignas.

