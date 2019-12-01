Arranca la fiesta por el aniversario del natalicio de Morelos

Arranca la fiesta por el aniversario del natalicio de Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 17:52:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2025.- Con toda la energía, arrancó el concierto por el aniversario del Natalicio de José María Morelos y Pavón que el Gobierno Municipal del Alcalde, Alfonso Martínez, preparó para celebrar al personaje más ilustre de Michoacán.

En el escenario colocado en la avenida Madero, la banda Ramiritos de Morelia, fue la encargada de iniciar la fiesta ante una nutrida asistencia de morelianas y morelianos que ya se encontraba en el lugar.

El concierto incluye la presentación de Jorge Luis Solís, Los Freddys, La Dinastía de Tuzantla, entre otras sorpresas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a dos personas en la colonia Juárez de Morelia, Michoacán; resultaron heridas
Reportan el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida flotando en el Río Pesquería en Nuevo León; autoridades trabajan para poder determinar la identidad del fallecido
Ultiman a tiros a un individuo en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Un detenido en cateo en Lomas de Casa Blanca 
Más información de la categoria
Aumenta número de jaguares en México, aunque la especie continúa amenazada
Cae presunto líder de facción de grupo delincuencial de Tabasco; operaba en Guanajuato
Identifican al tirador de iglesia de Michigan; hay al menos 4 muertos
EEUU anuncia captura de 670 miembros de organización criminal de Jalisco en megaoperativo internacional
Comentarios