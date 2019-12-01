Arranca la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México

Ciudad de México, 11 de octubre de 2025.- Este sábado 11 de octubre se inauguró la 25ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México (FIL Zócalo), el encuentro literario más grande, libre y plural del país, impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Brigada para Leer en Libertad A.C., donde podrás disfrutar de más de 500 actividades culturales, talleres para infancias, cocina literaria, ofertas únicas para adquirir libros y mucho más.

Ana Francis López-Bayghen, secretaria de Cultura capitalina, destacó que la FIL Zócalo representa el espíritu de los programas culturales del Gobierno de la Ciudad de México, que buscan hacer del arte, la lectura y la cultura derechos accesibles para todas las personas.

“Esta feria nos recuerda que la lectura no es un lujo, sino una herramienta de libertad, encuentro y pensamiento colectivo. Desde la Secretaría de Cultura trabajamos para que cada barrio tenga su punto de lectura, para que los libros estén al alcance de todas las manos y para que la palabra se viva en comunidad. Leer es compartir, es imaginar y, sobre todo, es transformar nuestro entorno desde la reflexión”, subrayó.

Además, enfatizó en la importancia del fomento a la lectura comunitaria, al mencionar los cientos de Libro clubes y clubes de lectura que existen en la capital, impulsados por la Secretaría de Cultura local y el Fondo de Cultura Económica, espacios que fortalecen la reflexión colectiva, el pensamiento crítico y la convivencia vecinal, al reunir a personas que se organizan en torno a los libros.

En su intervención, Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, recordó el nacimiento de esta feria hace 25 años por iniciativa de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Semo, convirtiéndose en un pilar fundamental para el acceso democrático a la cultura en la Ciudad de México.

“Esta feria nace pensada para el pueblo, para abrir las puertas y romper las barreras simbólicas y culturales que hay frente a este maravilloso objeto que conocemos como libro. Pero no sólo es el tema de los libros, esta feria se ha vuelto el epicentro de los debates, de las reflexiones, de las denuncias, de las luchas de los pueblos, tanto de la ciudad como del país”, señaló.

También mencionó que la edición se desarrolla en el marco del Año de las Mujeres Indígenas, reconociendo las luchas y aportes de las comunidades originarias en la transformación social del país, quienes presentarán una mega danza inspirada en “La Malinche” con 180 participantes el domingo 12 de octubre en el foro “Vamos patria a caminar, yo te acompaño”.

Por su parte, Paloma Saiz Tejero, directora de la feria y representante de la Brigada para Leer en Libertad A.C., celebró la permanencia de este proyecto cultural que cumple un cuarto de siglo acercando los libros a la gente.

“Queremos una feria donde todo sea abierto, donde todo el mundo pueda entrar, donde no se tenga que pagar ni por la entrada ni para presentar un libro. Lo que queremos es que no haya la más mínima barrera entre un lector y un escritor o alguien con quien debatir. Esta es una feria para el pueblo, una feria de ideas, donde nadie se va con las manos vacías porque todos se llevan, al menos, un libro o una nueva forma de mirar el mundo”, afirmó.

Durante el acto protocolario también estuvo presente Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica, quien acompañó a las autoridades capitalinas en la inauguración de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo), reafirmando el compromiso del gobierno de la Ciudad de México y las instituciones culturales nacionales por fortalecer el acceso a la lectura y la difusión del libro como un derecho universal.

Con más de 500 actividades literarias, musicales y de pensamiento crítico, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México celebra la palabra como acto colectivo y transforma la Plaza de la Constitución en una gran librería al aire libre.

Para conocer la programación completa, te invitamos a consultar el Facebook oficial de la feria: https://www.facebook.com/FILZocalo/.

La Secretaría de Cultura capitalina invita a todas y todos a formar parte de esta celebración de 25 años de libertad, conocimiento y comunidad. La feria permanecerá en la Plancha del Zócalo capitalino hasta el domingo 19 de octubre.

Para conocer todas las actividades de la Secretaría de Cultura capitalina consulta la Cartelera de la Ciudad de México (https://cartelera.cdmx.gob.mx/) y las redes sociales de la Secretaría de Cultura: Facebook, X, Instagram y YouTube.