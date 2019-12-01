Arranca espectacular Primer Informe de Gobierno de Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 20:27:39

Morelia, Michoacán, 14 de agosto de 2025.- En un espectacular evento que se desarrolla en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar rinde su Primer Informe de Gobierno, "Visión x Morelia", presentando un proyecto que impulsa el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus habitantes.

Sobre un escenario innovador e interactivo, el Alcalde acompañado por el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla, recordó que hace tres años empezó a trabajar con un proyecto de gran visión, Morelia Next. "Este informe mostrará los avances. Cuando gobiernas con visión, todo tiene sentido y dejas de hacer ocurrencias", afirmó.

Detalló que este gran proyecto ha ido creciendo, y ya incluye un plan de desarrollo urbano, así como un plan hídrico, que se integra a Morelia Next, para garantizar el agua en la ciudad para los próximos 50 años.

"Tenemos rumbo, un proyecto de gran visión que enriquece a Morelia", expresó convencido, el alcalde.

Con un agradecimiento especial, Alfonso Martínez hizo un reconocimiento especial a la presencia de su esposa Paola Delgadillo y a sus hijos, que lo han acompañado siempre.

En este importante evento se encuentran presentes diversas personalidades, entre ellas, el Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla; Giulianna Bugarini Torres, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; la Magistrada Magdalena Pérez Marín, presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán; el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, presidentes municipales, ex gobernadores, líderes empresariales, sociales y sindicales.