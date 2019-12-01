Arranca el Festival de la Enchilada y la Corunda en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 23:05:37

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- La Plazuela de San Agustín se llenó de sabor, color y tradición, con el arranque del 16° Festival de la Enchilada y la Corunda, el cual mantendrá sus puertas abiertas durante todo el fin de semana.

En la ceremonia inaugural, el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóytl Vázquez Vargas, invitó a las y los morelianos a disfrutar de esta Feria, que impulsa el gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar.

Comentó que durante todo el fin de semana, los asistentes podrán degustar deliciosos platillos tradicionales a precios totalmente accesibles, además de que tendrán la oportunidad de apreciar los números musicales y dancísticos que se tienen preparados.

Cabe destacar que en el Festival de la Enchilada y la Corunda se pondrán a la venta platillos típicos de la región, como: enchiladas placeras, corundas, tamales, pozole, y buñuelos, entre otros.

A nombre de los comerciantes, María Candelaria Ochoa agradeció el apoyo del presidente Alfonso Martínez, así como del equipo de la Secretaría de Servicios Públicos, por hacer posible este evento de sabor y tradición.