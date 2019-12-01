Arranca el Festival de la Enchilada y la Corunda en Morelia, Michoacán

Arranca el Festival de la Enchilada y la Corunda en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 23:05:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- La Plazuela de San Agustín se llenó de sabor, color y tradición, con el arranque del 16° Festival de la Enchilada y la Corunda, el cual mantendrá sus puertas abiertas durante todo el fin de semana.

En la ceremonia inaugural, el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóytl Vázquez Vargas, invitó a las y los morelianos a disfrutar de esta Feria, que impulsa el gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar.

Comentó que durante todo el fin de semana, los asistentes podrán degustar deliciosos platillos tradicionales a precios totalmente accesibles, además de que tendrán la oportunidad de apreciar los números musicales y dancísticos que se tienen preparados.

Cabe destacar que en el Festival de la Enchilada y la Corunda se pondrán a la venta platillos típicos de la región, como: enchiladas placeras, corundas, tamales, pozole, y buñuelos, entre otros.

A nombre de los comerciantes, María Candelaria Ochoa agradeció el apoyo del presidente Alfonso Martínez, así como del equipo de la Secretaría de Servicios Públicos, por hacer posible este evento de sabor y tradición.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asesinan a hombre en solitario camino rural de Tarímbaro, Michoacán 
Lluvias en Hidalgo, dejan 16 personas fallecidas
Ataque armado en domicilio de la colonia Leandro Valle de Morelia, Michoacán, deja tres fallecidos y dos heridos
Detienen en Guerrero a un presunto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Martínez Cruz
Más información de la categoria
Detienen en Guerrero a un presunto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Martínez Cruz
Trabaja en coordinación Mauricio Kuri con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la contingencia por las lluvias en Querétaro
Cancelan los eventos "Nuestra Huasteca Queretana” y el “28° Festival de la Huasteca” en solidaridad con los afectados por las lluvias
Van limoneros michoacanos por paro nacional; exigirán mejores condiciones para el campo
Comentarios