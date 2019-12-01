Araceli Saucedo y liderazgos de Pátzcuaro fortalecen el trabajo en unidad por Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 18:47:59

Pátzcuaro, Michoacán, a 10 de octubre del 2025.- La senadora Araceli Saucedo Reyes, sostuvo una reunión con liderazgos del municipio de Pátzcuaro, con quienes refrendó su compromiso de continuar trabajando en unidad y con firmeza a favor de las y los michoacanos.

Durante el encuentro, la legisladora destacó la importancia de fortalecer los lazos con las bases y con quienes, desde hace años, han acompañado el trabajo territorial en beneficio de la ciudadanía y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Tuve la oportunidad de platicar con amigas y amigos del distrito de Pátzcuaro, con quienes hemos venido caminando desde hace muchos años, realizando trabajo territorial en beneficio del partido y de las y los michoacanos. Hoy el PRD Michoacán sin duda sigue fortalecido en la región”, expresó la senadora.

Araceli Saucedo reconoció el compromiso de las y los liderazgos locales que mantienen viva la identidad y los valores del PRD, trabajando de manera cercana con la gente y defendiendo las causas sociales que históricamente han caracterizado a la izquierda.

Asimismo, subrayó que desde el Senado continuará impulsando una agenda progresista, que promueva el desarrollo regional, la igualdad y el bienestar de las familias michoacanas.

En las reuniones reiteró su convicción de seguir trabajando en unidad, con visión y compromiso social, para consolidar un PRD fuerte, con identidad y cercano a la gente y para desde todas las trincheras dar resultados al pueblo de Michoacán.