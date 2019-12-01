Araceli Saucedo reconoce trabajo de legisladores del PRD en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 21:41:32

Zitácuaro, Michoacán, a 21 de septiembre del 2025.– La senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, reconoció la labor del diputado local Octavio Ocampo Córdova durante la presentación de su primer informe de actividades legislativas, celebrado este domingo en Zitácuaro y de los diputados del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado.

En su mensaje, la senadora subrayó que los representantes populares del PRD en sus distintas trincheras están cumpliendo con su responsabilidad y generando resultados concretos para el beneficio de la sociedad michoacana.

Durante el informe, el legislador detalló las acciones y propuestas presentadas durante su primer año de gestión, centradas en temas como los derechos de las mujeres, la protección animal, la democratización de instituciones y el apoyo a migrantes.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la interrupción legal del embarazo, el endurecimiento de penas para feminicidio y abuso sexual, así como la creación de institutos municipales de atención a la discapacidad, a migrantes y de protección animal.

Con este primer informe, la senadora reiteró que los legisladores del PRD en Michoacán demuestran que el trabajo legislativo responsable y enfocado en resultados se traduce en beneficios tangibles para la población.