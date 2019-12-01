Araceli Saucedo reconoce trabajo de legisladores del PRD en Michoacán

Araceli Saucedo reconoce trabajo de legisladores del PRD en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 21:41:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 21 de septiembre del 2025.– La senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, reconoció la labor del diputado local Octavio Ocampo Córdova durante la presentación de su primer informe de actividades legislativas, celebrado este domingo en Zitácuaro y de los diputados del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado.

En su mensaje, la senadora subrayó que los representantes populares del PRD en sus distintas trincheras están cumpliendo con su responsabilidad y generando resultados concretos para el beneficio de la sociedad michoacana.

Durante el informe, el legislador detalló las acciones y propuestas presentadas durante su primer año de gestión, centradas en temas como los derechos de las mujeres, la protección animal, la democratización de instituciones y el apoyo a migrantes. 

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la interrupción legal del embarazo, el endurecimiento de penas para feminicidio y abuso sexual, así como la creación de institutos municipales de atención a la discapacidad, a migrantes y de protección animal. 

Con este primer informe, la senadora reiteró que los legisladores del PRD en Michoacán demuestran que el trabajo legislativo responsable y enfocado en resultados se traduce en beneficios tangibles para la población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Multihomicidio en Valle de Santiago: Siete hombres ejecutados y uno gravemente herido en ataque armado
Accidente en carretera de Coyuca de Benítez cobra la vida de 5 personas
Balean a mujer en Uruapan, Michoacán, resultó herida
Rescatan a 49 animales maltratados en refugio de Veracruz
Más información de la categoria
Revientan rancho y aseguran autos de lujo y animales exóticos, en operativo tras balaceras en Queréndaro, Michoacán
Cae peligroso generador de violencia en Chimalhuacán: A balazos y con explosivos extorsionaba a tortillerías y vendedores de carne del Edomex
Desaparecen artistas colombianos en México; Gustavo Petro pide a Sheinbaum su localización
Conductor ebrio y su esposa son detenidos tras ponerse agresivos con policías en Centro de Morelia; intentaban retirar vallas de ciclovía
Comentarios