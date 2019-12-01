Araceli Saucedo defenderá mayor presupuesto para Michoacán en el Paquete Económico 2026

Araceli Saucedo defenderá mayor presupuesto para Michoacán en el Paquete Económico 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 21:37:38
Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre de 2025. - Con el objetivo de garantizar que Michoacán y sus municipios reciban los recursos necesarios para atender sus principales desafíos, la senadora Araceli Saucedo Reyes, integrante de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República, participó en la reunión de análisis del Paquete Económico 2026 con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora.

En este encuentro, la legisladora michoacana expuso la urgencia de fortalecer el gasto en infraestructura, salud, educación y programas de desarrollo económico que beneficien directamente a los municipios.

“Es indispensable que el presupuesto federal priorice a los municipios, porque son el primer contacto de la ciudadanía con el gobierno y quienes requieren mayores herramientas para responder a las demandas sociales”, señaló Araceli Saucedo.

La senadora refrendó su compromiso de impulsar acuerdos que aseguren un manejo responsable de las finanzas públicas, pero sin dejar de lado la atención a los estados y regiones que requieren mayor apoyo para su desarrollo.

Noventa Grados
