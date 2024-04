Aquí no hay espacio para medias tintas: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 11 de abril de 2024.- “Todo aquel que no apoye a los candidatos del PRI no está aquí y que quede muy claro que en el PRI no hay espacios para medias tintas ni para aquellos que buscan simular una participación democrática dándole la espalda a su partido político”, sentenció el presidente del PRI Michoacán, Memo Valencia.

Durante la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal, en la que se aprobó el Acuerdo por el que se sanciona las adecuaciones a la lista de candidaturas a diputaciones locales, propietarios y suplentes, por el principio de Mayoría Relativa y las planillas de presidencias municipales del estado de Michoacán para el proceso electoral local 2023-2024, el dirigente fue contundente, “el partido habrá de tomar las medidas necesarias para poner a cada quien en su lugar, porque los que estamos en el PRI estamos afiliados, hemos reafirmado nuestra militancia y estamos haciendo política con los candidatos del Revolucionario Institucional”.

Asimismo, recordó que los Estatutos del tricolor son muy claros y el ser candidato no exime de ninguna responsabilidad y se está o no se está.

Memo Valencia detalló que donde se pudo construir la candidatura común, el partido tuvo toda la disposición para transitar y en donde no, fue por factores externos los que llevaron al PRI a transitar en solitario.

“Todo aquel que apoye a un candidato contrario a los candidatos del PRI donde vayamos en solitario, está traicionando al Partido Revolucionario Institucional y, en consecuencia, nuestro partido tomará las decisiones que se tengan que tomar”, acusó.

En ese sentido, agradeció a quienes se mantienen en las filas del Revolucionario Institucional, porque es muy fácil caer en el “canto de las sirenas”, pero aquí están quienes quieren al partido, se formaron en él y creen en la fuerza de este instituto político.

El líder estatal señaló que pese a los retos que implica este proceso electoral, el PRI debe estar a la altura y expectativas de las demandas que mandata esta nueva anormalidad democrática a la que el partido debe adaptarse.

“Hemos sido muy claros en que el partido ha hecho una gran labor de cercanía y contacto con su militancia y hemos sido un partido que cumplió, donde fuimos en solitario, donde el partido no requirió de candidaturas comunes, se cumplió en su totalidad con los requisitos que marcan los órganos electorales”, expuso.

Abundó en que donde no fue posible, se tuvieron que hacer algunos ajustes, pero esto sin duda no detiene el ánimo de la militancia.

Por último, Memo Valencia aseguró que el tricolor está listo para arrancar las campañas en el primer minuto del próximo lunes y pese a la complejidad y la adversidad, el PRI se ha dejado sentir como un partido ordenado, organizado y listo para enfrentar el proceso electoral.

“Quiero agradecer a todos los compañeros priistas que han estado ahí, que con lealtad y convicción han dejado sentir su cariño por el Partido Revolucionario Institucional y habrá de quedar muy claro que se podrán ir nombres, pero no hombres ni mujeres, porque las y los priistas de convicción estamos aquí en el PRI, estamos apoyando a candidatos del PRI”, finalizó.

En la Sesión Extraordinaria que se realizó en modalidad presencial y vía Zoom, estuvieron presentes la secretaria general Xóchitl Ruiz; la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo; la coordinadora de los diputados federales del PRI, Adriana Campos Huirache; el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Jesús Hernández Peña; los diputados, Adriana Hernández Íñiguez y Felipe Contreras; consejeras, consejeros y dirigentes de sectores y organizaciones.