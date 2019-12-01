Aprueba 76 Legislatura reformas al Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 07 de octubre del 2025.- Con la finalidad de que se garantice la accesibilidad universal en los lugares públicos de los proyectos de desarrollo urbano, de todas las personas atendiendo las condiciones físicas por razón de la edad o por algún tipo de discapacidad, el Pleno del Congreso del Estado aprobó diversas reformas al Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán.

De acuerdo a la exposición de motivos, presentada por el diputado Alfredo Anaya Orozco, autor de dicha iniciativa, se señala que “la accesibilidad en los parques y otros espacios públicos debe centrarse en eliminar barreras físicas y también en proporcionar servicios y equipamientos adaptados, como juegos accesibles, rampas, señalización en Braille y baños adaptados. La creación de espacios inclusivos beneficia no solo a las personas con discapacidad, sino a toda la comunidad, promoviendo la integración social y el respeto por la diversidad”.

Al respecto, las y los diputados consideraron que el principio de accesibilidad universal es crucial para el desarrollo urbano del Estado, porque a través de éste permite que los espacios públicos sean más accesibles para todas las personas, al exigir que en el diseño de esos espacios puedan ser utilizados por todas las personas, sin importar sus capacidades.

De esta forma, se promueven las acciones legislativas que permitan la armonización legislativa en función de la disposición constitucional que reconoce el derecho a la ciudad, con el fin de garantizar el ejercicio pleno del mismo, para lo cual, es indispensable que en el Código que regula los asentamientos humanos, la planeación del desarrollo urbano, la ordenación del territorio y la coordinación metropolitana se fortalezca el principio básico de la Equidad e Inclusión Social.