Apoyo a familias de Huimilpan con la Tarjeta Contigo: Luis Nava

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 07:45:55

Huimilpan, Querétaro, 8 de octubre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, supervisó la entrega de Tarjetas Contigo en el municipio de Huimilpan, programa que tiene como objetivo fortalecer la economía de las familias queretanas e impulsarlas a mejores condiciones de vida.

“Este apoyo es para que rinda el gasto de las familias, para ayudar en los imprevistos y para que tengan la tranquilidad de cubrir sus necesidades. Queremos que tengan todas las condiciones para salir adelante; ese es el objetivo del gobernador, Mauricio Kuri y todo su equipo”, indicó.

Acompañado por el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez; Luis Nava constató la entrega de 175 apoyos económicos dirigidos a diversos sectores de la población como mujeres, estudiantes, trabajadores del campo y hombres.

El titular de la SEDESOQ destacó que este tipo de programas son una muestra del compromiso del gobernador Mauricio Kuri con el desarrollo social, al promover la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la economía familiar.

Durante su intervención, el presidente Jairo Morales agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, a través de la SEDESOQ y reconoció la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para llevar estos beneficios a las comunidades del municipio.

De forma simultánea, en el municipio de Corregidora el equipo de SEDESOQ también llevó a cabo la entrega de 238 Tarjetas Contigo para apoyar económicamente a la quien más lo necesitan.