Apoya PVEM reforma a la Ley Aduanera para combatir la corrupción y modernizar operaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 17:28:00

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2025.- El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, expresó su respaldo total a la reforma a la Ley Aduanera impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual modernizará el marco regulatorio de las 50 aduanas del país y fortalecerá el combate a la corrupción y a las prácticas ilegales en el sector.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador ecologista reconoció que, si bien las aduanas son un componente fundamental del desarrollo económico nacional, por años han operado con deficiencias que han permitido abusos y enriquecimientos ilícitos.

“Al amparo de operaciones falsas o de la opacidad, se han cometido actos de contrabando y se ha causado un daño directo al erario. No afirmamos que sea la generalidad, pero sí que la situación ha llegado a un punto que amerita un cambio”, subrayó Núñez Aguilar.

El integrante del PVEM destacó que la iniciativa es fruto de un amplio ejercicio de participación ciudadana y de colaboración entre la Administración Pública Federal y el Poder Legislativo, al incorporar las principales preocupaciones y propuestas del sector aduanero.

“Tenemos ante nosotros una reforma profunda y transversal que busca erradicar los principales problemas del sistema: los malos manejos, la falta de transparencia y la corrupción”, puntualizó.

Núñez Aguilar enfatizó que la modernización del marco aduanero permitirá a México adecuarse a las exigencias del comercio internacional, fortaleciendo su competitividad y generando beneficios directos para la economía nacional.

“Confiamos en que los nuevos mecanismos de control y la incorporación de tecnologías serán herramientas eficaces para combatir las prácticas ilícitas. Su corrección impactará directamente en el desempeño del sector y en la recaudación pública, beneficiando a millones de personas”, afirmó.

Finalmente, el legislador reconoció el nuevo equilibrio institucional que la reforma establece entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual permitirá a cada entidad ejercer plenamente sus facultades bajo reglas más claras y transparentes para los actores del comercio exterior.