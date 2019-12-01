Apoya la Cámara de Comercio de Querétaro las campañas y operativos de las autoridades municipales para ordenar el comercio en vía pública

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 17:54:48

Querétaro, Querétaro, a 7 de octubre de 2025.- La informalidad no debe justificar el bloqueo de calles o negocios, es decir, es entendible que son personas trabajadoras, pero el comercio debe seguir un orden y la formalidad implica pagar impuestos, registrar a los empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y otorgarles los beneficios que marca la ley y nada de esto ocurre en el comercio informal, afirmó René Jourdán Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro.

“Respetamos las expresiones de quienes buscan llevar sustento a sus familias, pero todos debemos competir en igualdad de condiciones. No puede ser que unos paguen impuestos y otros no. La informalidad genera una carga fiscal desproporcionada para quienes sí cumplen con sus obligaciones”.

Esto, luego de que un grupo de artesanos ambulantes han bloqueado por algunas horas algunas vialidades del primer cuadro de la ciudad para exigir a las autoridades que les permitan vender en plazas y jardines.

Loya Poletti reconoció que, aunque Querétaro mantiene niveles relativamente bajos de informalidad, entre el 10 y 12 por ciento el ambulantaje afecta especialmente a los cerca de 500 comercios establecidos en el Centro Histórico.

“Es ahí donde más se siente el impacto. Por eso apoyamos las campañas y operativos que emprenden las autoridades municipales para ordenar el comercio en vía pública”.

El líder empresarial destacó que la Cámara trabaja activamente para fomentar la transición hacia la formalidad. Como parte de esta estrategia, recientemente se presentó el proyecto “Viernes Muy Mexicano”, alineado con el programa federal “Hecho en México”, que busca incentivar el emprendimiento formal.

“Entre los beneficios que se promueven están descuentos de hasta el 90 por ciento en trámites de registro de marca, así como propuestas para que instituciones como el IMSS e Infonavit otorguen facilidades a nuevos empresarios durante sus primeros tres años de operación.

“La formalidad no solo fortalece al empresario, sino que protege a los empleados. Si ocurre un accidente, ¿quién responde? Por humanidad, debemos garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a servicios de salud y seguridad social”.

Ante cuestionamientos sobre la calidad de los servicios del IMSS, reconoció que existen áreas de mejora, pero insistió en que el camino es sumar más contribuyentes al sistema. “Entre más personas estén en la formalidad, más recursos habrá para mejorar las instituciones”.