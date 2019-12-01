Apatzingán blinda festejos de octubre con operativo de seguridad

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 17:34:26

Apatzingán, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- Con la colocación de inhibidores de drones y arcos detectores de metales, se busca blindar las festividades de octubre en Apatzingán, Michoacán.

Fanny Arreola Pichardo, presidenta municipal de Apatzingán, detalló que el equipo de seguridad estará instalado desde el ingreso al recinto ferial y al teatro del pueblo, y habrá rondines policiales ampliados antes, durante y después de los eventos, donde participarán corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

"Y de manera posterior al evento, estaremos custodiando permanentemente la salida de la población que nos acompañe en algunos festejos que son esencialmente en la calle; digamos, se cierran calles, se toma alguna avenida principal o se cierra algún acceso al primer cuadro de la ciudad, y ahí estarán de manera permanente las corporaciones", comentó la alcaldesa.

Indicó que, además, se implementará una campaña de concientización para promover la responsabilidad ciudadana en el mantenimiento del orden y la seguridad.

La Presidenta Municipal apuntó que son un total de 200 los eventos que conforman parte de las fiestas de octubre.