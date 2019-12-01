Anuncian manifestación pro aborto en Morelia para este domingo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 21:15:16

Morelia, Michoacán, a 22 de septiembre del 2025. - Colectivas Feministas Michoacán anuncian la convocatoria a una manifestación este domingo 28 de septiembre, en el marco del Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto, que tendrá lugar a las 10:30 de la mañana frente al Congreso del Estado en Morelia.

Aunque el aborto ya está despenalizado en Michoacán, aún no se garantiza como un derecho legal ni accesible para todas las mujeres y personas gestantes.

“¡El aborto no se pide, se garantiza!”, expresan en su convocatoria.

Entre sus exigencias, destacaron que el acceso a la interrupción del embarazo debe ser seguro, gratuito, sin objeciones, sin burocracia y con reconocimiento pleno en todo el estado.

Bajo el lema “Michoacán rumbo a la emancipación de nuestros cuerpos”, el colectivo plantea que el aborto no es una petición, sino un derecho que debe garantizarse por las instituciones.

Bajo la consigna "Mi cuerpo, mi decisión", invitan a sumarse a la manifestación y ocupar el espacio público como una forma de visibilizar la lucha por el acceso real y sin restricciones al aborto.