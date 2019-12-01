Anuncian Congreso Deportivo en Querétaro; Rafa Márquez y Marco Verde estarán presentes

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de octubre de 2025.- El próximo 24 de octubre se realizará el Congreso Deportivo, el cual contará con la presencia de el exfubilista seleccionado nacional, Rafa Márquez, así como del boxeador Marco Verde, quienes darán una conferencia a quienes asistan al Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, anunció la directora del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro (Indereq), Iridia Salazar Blanco.

“Este evento se contempló y organizó en el lapso de un año para garantizar la asistencia del ahora auxiliar técnico de la Selección Mexicana y del boxeador olímpico”, dijo.

Destacó que para esta edición, se cambió la sede y el formato, por lo que en un solo día esperan la presencia de más de mil 500 asistentes, por lo que la entrada al Congreso será completamente gratuita, y quienes deseen acudir deberán ir por sus boletos a las instalaciones del Indereq, y completar un sencillo registro.

Explico que el evento deportivo tiene la finalidad de que atletas queretanos conozcan a deportistas de alto nivel, y conozcan de primera mano cuáles fueron sus motivaciones para seguir adelante.

“El hecho de que muchas niñas y jóvenes escuchen de viva voz de aquellos atletas que admiramos y que vemos que han destacado en sus disciplinas, que ellos escuchen todo lo que tuvieron que pasar, nos hace creer y tener confianza en uno mismo”.

Los boletos se podrán obtener en la Alberca Olímpica del Parque Querétaro 2000, en las Unidades Deportivas del Indereq, así como, en la Casa de la Juventud, Auditorio Arteaga, las oficinas del Estadio Olímpico de Querétaro, la Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles, y en redes sociales del Instituto.