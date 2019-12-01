Anuncia Sefeco actividades en el marco del Día de Muertos en Morelia

Anuncia Sefeco actividades en el marco del Día de Muertos en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 11:55:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 09 de octubre de 2025.– El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) dio a conocer los eventos que se realizarán en octubre en el marco de la celebración del Día de Muertos. 

En conferencia de prensa, la titular de Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, presentó de forma cronológica los eventos, indicando su ubicación y horario. 

En primer lugar, la XXIV Feria del Pan tendrá lugar en la Plaza Valladolid del 17 al 19 de octubre. Además, se realizará una caravana previa al evento el miércoles 11 de octubre, a partir de las 5:00 pm, con recorrido desde la Fuente de Las Tarascas hacia la Catedral de Morelia, durante la cual se regalarán piezas de pan a la ciudadanía.

En segundo lugar, se realizará el Tercer Festival de la Calaverita de Azúcar, en la Plaza Valladolid del 24 al 26 de octubre. El creciente evento tendrá la participación de 30 stands, 20 de calaveritas de azúcar y 10 de artesanías, esperando tener una asistencia de 3 mil visitantes y superar la derrama económica de 300 mil pesos durante los tres días de actividades. 

Por último, mencionó el Certamen de Miss Catrina Universe, que tendrá lugar en el Palacio Clavijero del centro de la ciudad el día 25 de octubre. Los accesos no tendrán costo alguno y se estarán entregando en las oficinas de calle Lágrimas de Yunuen en Wagner 40, colonia La Loma. 

En el anuncio también participó el CEO (director ejecutivo) de Harinera Monarca, Gerardo Valdés Escobar, quien reiteró el apoyo a los mencionados eventos y a la industria panificadora, con la finalidad de mantener vivas estas ricas tradiciones de nuestro municipio. 

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, agradeció el apoyo y colaboración de los presentes: al ya mencionado representante de Harinera Monarca; al presidente de la Canainpa (Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México), Alejandro Duran Gama; a la organizadora de Miss Catrina Universe 2025, Diana del Rey; y al organizador de la Feria de la Calaverita de Azúcar, Bernardino Domínguez Aguilera. 

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso por seguir promoviendo el desarrollo económico y de la comunidad, con el objetivo de continuar construyendo el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra incendio en planta de Kimberly Clark de Morelia, Michoacán
Al menos 2 heridos en accidente vial en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Vuelca remolque en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo
Aparatoso choque contra objeto fijo en avenida Candiles , en Corregidora, Querétaro
Más información de la categoria
Pipa de Pemex pierde el control y se estrella contra muro de contención en la CDMX; derramó combustible
Aparecen cartulinas acusando colusión entre criminales y autoridades en Ario, Michoacán
Claudia Sheinbaum prevé recaudación histórica de impuestos al cierre del 2025
Es colombiano el presunto extorsionador de limoneros que además reclutaba y entrenaba en manejo de explosivos en Michoacán: Van más de 60 extranjeros detenidos en 2025
Comentarios