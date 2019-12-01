Anuncia el Fiscal de Michoacán la creación de cinco vicefiscalías con la nueva Ley Orgánica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 21:11:06

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- En un encuentro con medios de comunicación, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, expresó que con la nueva Ley Orgánica habrá una modernización institucional.

“Esta ley nos dará herramientas reales para servir mejor a las y los michoacanos. No habrá pretextos para combatir la impunidad: trabajaremos con honestidad, transparencia y una visión de la justicia más humana y cercana a la gente”, aseguró.

Asimismo, dijo que con esta nueva norma, que fue aprobada recientemente en el Congreso del Estado de Michoacán, se realizará una estructura orgánica con la que se crearán cinco vicefiscalías especializadas.

Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal, que integrará la Coordinación de la Policía de Investigación, la Coordinación de Servicios Periciales y la Agencia de Investigación Criminal.

Vicefiscalía de Control Interno y Evaluación, responsable de la Fiscalía de Asuntos Internos y la Oficina de Evaluación y Control de Gestión.

⁠Vicefiscalía de Operaciones y Coordinación Territorial, que agrupará las diez fiscalías regionales del estado.

⁠Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, que contemplará la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, la Fiscalía de Asuntos Especiales, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, la Unidad Especializada en Homicidio Doloso, la Fiscalía Especializada en Feminicidio y la Fiscalía Especializada en Robo al Transporte y Robo de Vehículo.

Vicefiscalía de derechos humanos, integrada por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género; la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes; la Fiscalía de Torturta, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Fiscalía Especializada en Desaparición Cometida por Particulares y Desaparición Forzada; la Fiscalía Especializada en Libertad de Expresión y la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna.

También se abrirá una oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en las instalaciones de la Fiscalía, que permitirá que las victimas presenten quejas y den seguimiento a sus casos ante posibles violaciones a los derechos humanos cometidos por personal de la dependencia.

Además, anunció que se creará una plataforma digital, en la que se podrá hacer el registro y la consulta de vehículos con reporte de robo.