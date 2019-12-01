Anuncia CEA fin del desfogue de Zimapán en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 15 de octubre del 2025.- El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en Querétaro, Luis Alberto Vega Ricoy informó que este día concluirá el desfogue de la presa Zimapán, el cual llevó seis días, cuatro más de los que se tenían previsto por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Estamos en el sexto día del desfogue de la presa Zimapán, la Comisión Nacional del Agua nos ha informado que se tiene programada su conclusión para este miércoles 15 de octubre durante el transcurso del día”, dijo.

Reconoció que este proceso fue más complicado debido que se estaban expulsando 300 metros cúbicos de agua segundo, mientras que durante el primer desfogue que se realizó en el mes de septiembre se vertieron 500 metros cúbicos por segundo.

“Esta operación resultó más complicada que que el primer desfogue del mes de septiembre, porque implicó que se vertiera menos agua que en dicha ocasión, en la que vertieron 500 metros cúbicos cada segundo; en este segundo desfogue y privilegiando ante todo la seguridad de las familias de Querétaro y de otras entidades vecinas, previniendo posibles daños a localidades debido al volumen de agua expulsado, la Conagua consideró conveniente que se vertieran solo 300 metros cúbicos por segundo”.

Mencionó que se espera que durante el fin de semana se establezca el suministro de agua potable del Acueducto II a la zona metropolitana de Querétaro.

