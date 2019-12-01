Anuncia Bedolla inversión de Conagua para sanear más agua residual en Jacona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 12:52:03
Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el próximo año quedará concluida la construcción de la segunda etapa de la planta tratadora de aguas residuales en Jacona con una inversión superior a los 100 millones de pesos.

Al destacar que este proyecto forma parte del plan integral para el saneamiento de la cuenca del río Duero y de la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario compartió la autorización de más recursos federales por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Refirió que la obra hidráulica en Jacona fue gestionada por la administración estatal dentro del paquete de rehabilitación y construcción de infraestructura hidráulica para liberar agua tratada con fines agrícolas y eficientar y aprovechar el abastecimiento para consumo humano.

Recordó que en su última reunión con el titular de Conagua, Efraín Morales y el delegado estatal, Roberto Arias, se presentaron 14 proyectos de obra para la cuenca del río Duero, incluida la construcción de la segunda etapa de la planta de tratamiento de Jacona.

Por lo que reafirmó el compromiso de continuar acciones de coordinación para avanzar con el rescate y preservación de los recursos naturales vinculado a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para cuidar el medio ambiente y garantizar el derecho al agua.

