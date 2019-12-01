Anuncia Bedolla informe de gobierno en Uruapan en septiembre

Fecha: 19 de Agosto de 2025
Uruapan, Michoacán, a 19 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que el próximo 27 de septiembre rendirá un informe de gobierno en Uruapan para dar cuenta de los avances en materia de infraestructura y acciones de desarrollo urbano y movilidad con sentido humanista como el teleférico. 

En gira de trabajo para arrancar la rehabilitación de vialidades colindantes al teleférico que se construye en Uruapan, el mandatario estatal anunció el evento como parte de su cuarto informe de gobierno a realizarse en Morelia.   

Comentó que la coordinación con las autoridades municipales, ha sido clave para avanzar con proyectos importantes para mejorar la seguridad vial, el ordenamiento urbano y la sustentabilidad ambiental de la región.

El teleférico de Uruapan, refirió, además de ser un medio de transporte ecológico, inclusivo, seguro y económico, incluye obras complementarias con sentido humanista para la recreación familiar, espacios deportivos, atención a la ciudadanía, entre otros.

A lo que reiteró que su administración mantendrá el compromiso de visión municipalista para continuar las obras necesarias para impulsar el desarrollo social, productivo y turístico de Uruapan y la región.

