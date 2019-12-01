Anuncia Bedolla apertura para el registro a la Beca "Rita Cetina"

Anuncia Bedolla apertura para el registro a la Beca "Rita Cetina"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 19:19:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- La plataforma para el registro a la Beca "Rita Cetina" se abrirá del 15 al 30 de septiembre, para alumnos de nuevo ingreso y de segundo y tercer grado de secundaria que no se hayan registrado todavía, lo dieron a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Educación, Gabriela Molina, mediante rueda de prensa. 

El coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo, detalló que el registro en línea para la beca se puede realizar a través del sitio web www.becaritacetina.gob.mx. El trámite debe ser completado por la madre, el padre o el tutor legal del estudiante, quienes también serán los encargados de recoger la tarjeta donde se depositará el dinero de la beca.

Los resultados en educación se deben a diversas acciones, como esta beca que llega a las y los estudiantes gracias al trabajo coordinado con la Federación. “Gracias al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cada vez menos jóvenes abandonan la escuela", destacó Gabriela Molina. 

Para completar el registro, los tutores deben tener a la mano su CURP, un número de teléfono celular, una identificación oficial y un comprobante de domicilio. De igual forma, el estudiante necesitará su CURP, la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y un correo electrónico.

Adicionalmente, se llevarán a cabo asambleas informativas en las secundarias de todo el país del 8 al 24 de septiembre. Durante estas asambleas, se colocarán carteles en cada escuela con la fecha, hora y lugar específicos del evento. Se puede consultar la información a través del Buscador de Escuelas en el sitio web buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae en Tabasco presunto responsable de multihomicidio; había privado de la libertad a 7 menores que fueron rescatados
Trasladan a mujer embarazada a Querétaro, estaba en una zona incomunicada cercana a Zimapán 
Atendieron a dos personas en albergue por escurrimiento de presa en Tequisquiapan 
Inicia pilotaje vial para mejorar la seguridad y brindar espacios más seguros para la movilidad no motorizada, en Querétaro
Más información de la categoria
Cae en Tabasco presunto responsable de multihomicidio; había privado de la libertad a 7 menores que fueron rescatados
Se han creado 216 mil 538 empleos formales en México en lo que va del 2025
Se suicida en sus oficinas capitán de la Marina, pieza clave en red millonaria de huachicol fiscal; se destapa cloaca de corrupción en aduanas, liderada por sobrinos del Secretario de Marina de AMLO
Detienen a sacristán por extorsionar a sacerdote en Morelia, Michoacán
Comentarios