Anuncia Alfonso Martínez, competencia de ciclismo de montaña

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, anunció el “Morelia Bike Marathon 2025”, competencia que reúne a los mejores ciclistas de montaña a nivel nacional e internacional, en torno a una ruta que atravesará los atractivos naturales del sur de la capital.

En rueda de prensa, Alfonso Martínez señaló que Morelia se confirma como una ciudad de festivales, ferias y congresos, pero también por albergar eventos deportivos de alto nivel que sirven como constructores de paz.

Acompañado por la organizadora y promotora del ciclismo deportivo en México, Anayantzi Guzmán Fuerte; la ciclista y seleccionada nacional, Camila Figueroa Cornejo; y representantes de la Secretaría de Turismo de Morelia e Imcufide, el presidente municipal destacó la derrama económica que generará el Morelia Bike Marathon, ya que el evento en sí traería una cantidad importante de participantes: más de mil ciclistas.

Agregó que la capital tiene todas las características para recibir eventos de esta naturaleza, dado que es una ciudad pluricultural y que además cuenta con una riqueza natural para el desarrollo del ciclismo de montaña.

Al respecto, Anayantzi Guzmán explicó la competencia se perfila como uno de los eventos de turismo deportivo más importantes del estado. Se llevará a cabo el próximo 8 Y 9 d noviembre, con la participación de atletas de todo el país. El arranque será en la Av. Madero frente a la Catedral y saldrá en un trayecto controlado por Madero, Acueducto y Salida a Mil Cumbres, donde se internarán en los bosques para llegar a la zona de San José de las Torres y Pico Azul, para posteriormente bajar nuevamente a Morelia y tener la meta en Jardín Multicentro, lugar donde continuará el Bike Fest y premiación.

El evento contará con distancias de 50 y 25km, los cuales son específicos para bicicletas de montaña, adicionalmente se contará con la categoría ebike en 50k. Los interesados pueden registrarse en la página www.asdeporte.com.