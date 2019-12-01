Antonio García Conejo sentencia al PRD: "Está condenado a desaparecer"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 14:03:47

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- Antonio García Conejo, ex legislador federal del Sol Azteca, calificó al Partido de la Revolución Democrática de Michoacán como un PRD con militantes engañados por unos cuantos líderes y condenado a desaparecer.

En entrevista con diversos medios de comunicación, apuntó que el Sol Azteca perdió totalmente su rumbo al convertirse en lo que consideró un instituto político entregado.

"No de la gente de base, porque la gente de base es gente bien intencionada, gente que lucha por la democracia, pero engañada por dos o tres personas que están al frente... El PRD como partido va a desaparecer, ya desapareció a nivel nacional y va a desaparecer aquí, porque la gente no es tonta, la gente percibe que hay un entreguismo al sistema. El PRD fue el defensor de la democracia, de las libertades, no un PRD que está a favor de los gobiernos autoritarios", señaló el hermano del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.

Respecto a posibles candidatos para el proceso electoral de 2027, aseguró no haber visto ningún perfil que considere fuerte.

Cuestionado sobre la situación jurídica de su hermano Silvano, dijo que se mantiene en la ruta jurídica de su defensa y se negó a comentar si mantiene comunicación con él.

"Tarde o temprano se va a aclarar... Silvano es inocente... es una venganza política", indicó.