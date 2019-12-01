Antiguo Cereso de Morelia se convertirá en guardería del IMSS: Gladyz Butanda

Antiguo Cereso de Morelia se convertirá en guardería del IMSS: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 19:23:04
Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- El antiguo Centro de Readaptación Social (Cereso) de Morelia será reacondicionado y contará con un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuya dimensión rondará los dos mil 500 metros cuadrados, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

En conferencia de prensa, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la funcionaria estatal detalló que este centro de desarrollo infantil sólo abarcará una parte de las cuatro hectáreas que comprende el antiguo Cereso de Morelia, por lo que el espacio será aprovechado para la edificación de diferentes proyectos ligados a una estrategia federal. 

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) subrayó que este no será el único espacio infantil considerado para la capital michoacana, ya que también se está proyectando la edificación de otro Centro de Educación y Cuidado Infantil al poniente de Morelia, en el fraccionamiento Villas del Pedregal. 

Destacó que en Michoacán se construirán 19 CECI IMSS, con lo que se dará cobertura a 16 municipios y se garantizará atención a más de 47 mil niñas y niños de hasta 4 años de edad.

“Las madres jefas de familia nunca estarán solas. Gracias al esfuerzo conjunto de los gobiernos estatal y federal, se construirán estos Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS, que serán mucho más que guarderías, serán espacios seguros, eficientes y dedicados al desarrollo integral de niñas y niños, donde las familias encontrarán apoyo y tranquilidad”, concluyó.

