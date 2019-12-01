¡Anaya lo pide todo! Que acaben con el huachicol fiscal y la gasolina cueste 10 pesos

Ciudad de México, a 29 de septiembre del 2025. - En el marco del Análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Anaya le preguntó: si el gobierno reconoce la magnitud del atraco, quién se robó todo ese dinero y dónde está.

Ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el coordinador de las y los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, propuso castigar a los responsables del huachicol fiscal de Morena, tope donde tope, bajar la gasolina a 10 pesos por litro, porque eso le cuesta al gobierno, y acabar con el que denominó el "robo del siglo".

El coordinador explicó que la gasolina, al importarse de Estados Unidos, un litro vale 10 pesos. Sin embargo, en México, un mexicano compra 1 litro de gasolina a 23 pesos, porque primero Morena agregó el IEPS de 7 pesos, el IVA de 3 pesos y, finalmente, por gastos logísticos de comercialización, ascendió a los 23 pesos, que en promedio se pagan en el país.

“El problema es que a un barco de esos le caben 50 millones de litros, 7 pesos por 50 millones de litros en un solo barco, se robaron 350 millones de pesos. Y por algo se empieza. A estos marinos a los que están procesando los están acusando de haber recibido 2 millones de pesos por dejar entrar cada uno de esos barcos. La lista es de más de 30 barcos en la averiguación de la propia fiscalía. Dos millones recibieron estos integrantes de la Marina, 2 millones de 350.