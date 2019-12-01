Ampliar cobertura municipal y mejorar salarios, retos en la CEDH: Tinoco Álvarez

Ampliar cobertura municipal y mejorar salarios, retos en la CEDH: Tinoco Álvarez
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 19:04:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto del 2025.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, reconoció que uno de los principales pendientes del organismo durante su administración fue ampliar su presencia en más municipios de Michoacán; señaló que el objetivo era contar con un punto de contacto por cada cinco municipios, pero la falta de recursos económicos impidió alcanzar esa meta.

En entrevista durante su último día de trabajo al frente de la comisión, el Ombudsperson explicó que, durante su gestión, quedaron fuera municipios como Coahuayana, Puruándiro, Panindícuaro y Tacámbaro, donde se buscaba instalar oficinas para acercar la atención en materia de derechos humanos. Sin embargo, la limitación presupuestal obligó a priorizar zonas estratégicas.

Resaltó logros como la apertura de instalaciones en Sahuayo y la mejora en las finanzas del organismo. 

Tinoco Álvarez destacó que el presupuesto restringido no permitió una actualización salarial para el personal de la CEDH. Detalló que la institución es de las peor pagadas en la región, con sueldos hasta un 35% por debajo de los que se perciben en entidades como Guerrero.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Previo a un partido de la LigaMX se suscitó un tiroteo a las afueras del Estadio Cuauhtémoc en Puebla; se reporta una persona muerta y un lesionado 
Por problemas vecinales ultiman a un hombre en Ciudad Hidalgo, Michoacán
Fuerte lluvia deja severas afectaciones en Purépero, Michoacán 
En Maravatío, Michoacán aseguran cuatro unidades con alteraciones en sus medios de identificación
Más información de la categoria
Caen exfiscal de Veracruz y “Lady Drones”: Por uno ofrecían 1 millón de pesos, a la otra la señalan por ataques a miitares en límites de Michoacán con Jalisco
Califican como productivas las negociaciones entre Trump y Putin
Aseguran cargamento de rosas con sustancias ilícitas valorado en más de 7 millones de dólares proveniente de México
Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes
Comentarios