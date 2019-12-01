Ampliar cobertura municipal y mejorar salarios, retos en la CEDH: Tinoco Álvarez

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto del 2025.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, reconoció que uno de los principales pendientes del organismo durante su administración fue ampliar su presencia en más municipios de Michoacán; señaló que el objetivo era contar con un punto de contacto por cada cinco municipios, pero la falta de recursos económicos impidió alcanzar esa meta.

En entrevista durante su último día de trabajo al frente de la comisión, el Ombudsperson explicó que, durante su gestión, quedaron fuera municipios como Coahuayana, Puruándiro, Panindícuaro y Tacámbaro, donde se buscaba instalar oficinas para acercar la atención en materia de derechos humanos. Sin embargo, la limitación presupuestal obligó a priorizar zonas estratégicas.

Resaltó logros como la apertura de instalaciones en Sahuayo y la mejora en las finanzas del organismo.

Tinoco Álvarez destacó que el presupuesto restringido no permitió una actualización salarial para el personal de la CEDH. Detalló que la institución es de las peor pagadas en la región, con sueldos hasta un 35% por debajo de los que se perciben en entidades como Guerrero.