Amparos ante Ley de Movilidad y Seguridad Vial no se han perdido: Pasalagua

Uruapan, Michoacán, a 17 de febrero de 2024.- De acuerdo con el líder de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT) José Trinidad Martínez Pasalagua, no se han perdido los amparos contra la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, como argumenta el gobierno del estado.

Martínez Pasalagua comentó que el gobierno del estado informó sobre la suspensión de 38 amparos que se encontraban en el Juzgado noveno de Distrito, sin embargo, aún quedan más procedimientos jurídicos para hacerlos válidos. Expuso que son alrededor de 500 amparos los que han interpuesto los transportistas de Michoacán.

“Solicitamos la revisión de esos amparos (los 38 desestimados) por el Tribunal Colegiado y si no me parece lo que el Tribunal Colegiado defina, me voy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tengo muchos caminos jurídicos”.

En días pasados la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladys Butanda Macías, declaró que los amparos interpuestos por los transportistas de Michoacán, contra la Ley de Movilidad y Seguridad Vial no iban a proceder legalmente y que no había ningún riesgo de que estos afectaran la aplicación de las normas de movilidad.

A esta declaración Trinidad Martínez Pasalagua, dijo que “ni los jueces lo dicen, yo creo que ella se siente juez para hacer ese tipo de señalamientos que no existen, entonces ella no tiene ninguna base ni sustento jurídico”.

Por último, comentó que a pesar de las declaraciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre el no aumento a las tarifas del transporte público este año, se va a demostrar que es necesario mediante estudios de los costos de operación y a partir de ahí se hará un planteamiento para la tarifa.