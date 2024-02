AMLO se considera por encima de la Ley: CPJ

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 23 de febrero 2024.- El representante del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en México, Jan-Albert Hootsen, declaró en sus redes sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador “dice que se considera por encima de la Ley en México”.

"El presidente de México @lopezobrador_ dijo explícitamente hoy que las leyes en el país no le aplican a él, que la violación de ellas por parte de él es intencional y que no le importan las consecuencias para el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos", compartió el representante del gremio periodístico en su cuenta oficial de X.

De igual forma, Hootsen hizo referencia a una declaración del ex presidente de Estados Unidos, Richard Nixon que reza: "Cuando el presidente hace algo, eso quiere decir que no es ilegal".

Lo anterior, luego de que el mandatario mexicano admitió que la filtración del número telefónico de la periodista del The New York Times en México (NYT), Natalie Kitroeff, no fue un error, además de que durante su conferencia de prensa matutina desestimó la investigación del Instituto Nacional de transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por la filtración de información personal de la comunicadora.