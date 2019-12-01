Alito Moreno acusa “revanchismo” tras perder la Comisión de Marina

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2025.- El senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fue removido de la presidencia de la Comisión de Marina del Senado luego de que su bancada perdiera proporcionalidad por la salida de Néstor Camarillo, quien se incorporó a Movimiento Ciudadano. La decisión fue avalada por la Junta de Coordinación Política, cuyo presidente, Adán Augusto López Hernández, explicó que Morena asumirá ahora el control de la comisión.

Moreno, también, dirigente del nacional PRI, acusó que la medida responde a un “acto de autoritarismo y revancha política” por parte de López Hernández. Sostuvo que su postura crítica hacia el gobierno de Morena, al que acusa de corrupción y complicidad con el narcotráfico, motivó su destitución.

“El gobierno pactó con los delincuentes; desde el tráfico de drogas y huachicol en puertos y aduanas hasta la extorsión de empresas. Quitarnos la Comisión de Marina constituye una reacción desesperada, pero no nos van a doblar”, afirmó en conferencia de prensa.

Asimismo, anunció que emprenderá una gira internacional para denunciar lo que calificó como la existencia de un “narco gobierno terrorista” en México. El coordinador de la bancada priista, Manuel Añorve, respaldó la postura de Moreno y aseguró que continuarán denunciando lo que consideran un intento de silenciar la oposición.