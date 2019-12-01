Alfredo Anaya Orozco presenta su primer informe legislativo; destacan  iniciativas para proteger bosques

Alfredo Anaya Orozco presenta su primer informe legislativo; destacan  iniciativas para proteger bosques
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 16:32:06
Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre de 2025. - Con una clara orientación hacia la protección ambiental y el desarrollo comunitario, el diputado local Alfredo Anaya Orozco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó en su primer año de gestión legislativa con iniciativas concretas que responden a las necesidades de Michoacán y reflejan los valores ecologistas de su partido.

El legislador presentó propuestas legislativas enfocadas en tres ejes principales: conservación de los recursos naturales, impulso a economías locales sustentables y protección de los derechos de las comunidades, demostrando una visión integral del desarrollo estatal.

"Mi compromiso con Michoacán se traduce en iniciativas concretas que buscan proteger nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que generamos oportunidades de desarrollo para nuestras comunidades. Este primer año hemos sentado las bases legislativas para un futuro más verde y más justo para todos los michoacanos", declaró Anaya Orozco.

Algunas de las iniciativas emblemáticas del primer año del legislador son la Ley de Protección Integral de Bosques, la Ley de Fomento al Turismo Sostenible, la  Ley de Economía Social y Solidaria y la Reforma para la Gestión Integral de Residuos.

Anaya Orozco se posicionó además como un impulsor de los emprendedores michoacanos con iniciativas para potenciar el desarrollo económico del Estado, en busca de que segundo explote  el  potencial empresarial local.

En el arranque del segundo año de la LXXVI Legislatura del Congreso Estatal, el diputado señaló que "vamos a continuar con esta línea de trabajo propositiva y concreta. Michoacán merece un desarrollo que no sacrifique sus recursos naturales y que beneficie a todos por igual", finalizó el diputado.

