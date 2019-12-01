Alfonso Martínez se ve como un aliado para todos los que quieran trabajar por Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez/ Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 18:17:57

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se mostró abierto a colaborar con diferentes fuerzas políticas en pro del estado.

Durante su asistencia al informe de actividades del diputado local de Movimiento Ciudadano, Toño Carreño, fue cuestionado sobre la posibilidad de una alianza entre MC y el PAN, a lo que respondió.

"Alfonso Martínez es un aliado de todos los que quieran trabajar por Michoacán y por México", indicó.

El alcalde también fue cuestionado sobre las especulaciones que lo sitúan como aspirante a una diputación local, descartando así su posible candidatura a la gubernatura en 2027. Ante estos rumores, Martínez Alcázar se mostró sorprendido y, con una sonrisa, advirtió sobre las sorpresas que podrían surgir: "Siempre hay sorpresas en política, y más conmigo".

Destacó que su forma de hacer política siempre ha sido "servir a los ciudadanos sin distingo de partidos políticos", considerando a los partidos como un medio para lograr ese fin.