Alfonso Martínez refuerza la atención a familias vulnerables
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 13:16:43
Morelia, Michoacán; 19 de agosto de 2025.– Con motivo de su Primer Informe de Gobierno, el presidente Alfonso Martínez Alcázar destacó las acciones emprendidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en temporadas críticas y contingencias, a través del DIF Morelia encabezado por la presidenta honoraria de esta institución, Paola Delgadillo Hernández.

Durante la temporada invernal, la campaña “Cobijemos Morelia” permitió reunir y entregar 18 mil cobijas en 110 localidades y colonias prioritarias, gracias a la colaboración ciudadana y a actividades con causa como la Carrera Navideña Familiar “Camina, trota o corre”. Esta acción benefició a niñas, niños, personas mayores y familias enteras, reduciendo riesgos asociados a las bajas temperaturas.

En materia de salud, como parte de la campaña de prevención y atención del cáncer de mama, se otorgaron más de 200 apoyos gratuitos a mujeres en tratamiento o recuperación, que incluyeron prótesis mamarias, mangas para linfedema y pelucas oncológicas. Estos insumos mejoran su calidad de vida y acompañan los procesos de recuperación física y emocional.

La respuesta ante emergencias también ha sido prioritaria en la administración de Alfonso Martínez. Durante las inundaciones de septiembre de 2024, el DIF Morelia habilitó tres albergues temporales y entregó despensas, cobijas, kits de limpieza, medicamentos y raciones alimenticias a las familias afectadas. En estos espacios se brindó atención médica y psicológica, garantizando condiciones dignas de resguardo y cuidado.

“Una atención oportuna y cercana puede marcar la diferencia en la vida de quienes atraviesan momentos difíciles. Por ello, hemos fortalecido programas que brindan protección, acompañamiento y recursos esenciales a quienes más lo necesitan cuando más lo necesitan”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Estas acciones reflejan un trabajo coordinado que combina prevención, respuesta rápida y apoyo integral. Para el Gobierno de Morelia, atender a quienes más lo necesitan es una forma de construir la mejor ciudad para vivir, donde la solidaridad y la empatía se traduzcan en bien común para todas y todos.

